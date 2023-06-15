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Олимпийский чемпион по современному пятиборью Шмелев умер на 77-м году жизни

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелев ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщает Telegram-канал «112».

Ушел из жизни олимпийский чемпион по современному пятиборью
© РИА Новости

Вечером 14 июня заслуженному мастеру спорта СССР, многократному чемпиону мира и страны вызвали бригаду скорой помощи, так как он находился без сознания. Бывший спортсмен скончался до приезда медиков.

Уроженец Магадана Шмелев пришел в современное пятиборье из плавания. Он одержал победу на летних Олимпийских играх в Мюнхене, прошедших в 1972 году, завоевав золотую медаль в командных соревнованиях вместе с Борисом Онищенко и Павлом Ледневым. Шмелев дважды становился победителем чемпионатов мира в команде — в 1973 и 1974 годах. Спортивную карьеру он завершил в 1981 году.

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