В Федерации спортивной борьбы России предложили поехать на ОИ в Париж на танках

«У меня нет других комментариев по этому поводу, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место. Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет», — сказал Мамиашвили.