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Глава Федерации спортивной борьбы России Мамиашвили о статусе беженцев на ОИ: в Париж нам надо ехать на танках

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал информацию о том, что российским спортсменам будет обеспечен доступ на Олимпийские игры в Париже лишь в качестве беженцев. Его слова передает РИА Новости.

В Федерации спортивной борьбы России предложили поехать на ОИ в Париж на танках
©  РИА Новости

«У меня нет других комментариев по этому поводу, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место. Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет», — сказал Мамиашвили.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

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