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Российскую пловчиху осудили за восторг от смены гражданства

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников осудил сменившую гражданство пловчиху Анастасию Кирпичникову. Его слова передает РИА Новости.

Российскую пловчиху осудили за восторг от смены гражданства
© Lenta.ru

«Бурный восторг Кирпичниковой могу объяснить только завершением эпопеи с оформлением документов. Нужно было сказать кому-то "мерси"», — прокомментировал ситуацию он.

Сальников заявил, что спортсменке не стоило делать это так громко.

О смене Кирпичниковой спортивного гражданства стало известно 21 апреля.

«Я горжусь тем, что будут представлять Францию», — заявила она и отметила, что тренироваться стало легче, потому что к ней вернулась мотивация.

Кирпичникова на протяжении пяти лет тренируется во Франции. Пловчиха имеет шансы принять участие в чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх-2024 в составе европейской сборной.

22-летняя Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе также есть серебро чемпионата мира.

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