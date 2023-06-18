Определен состав женской сборной России по тяжелой атлетике на Игры стран СНГ

"На Игры в Белоруссию я планирую отправить тех, кто занял первые места на чемпионате России, - сказал Аниканов. - Я заранее сказал всем в Новом Уренгое, что поедут в Белоруссию те, кто выиграет золотые медали. Не думаю, что до отъезда будут какие-то изменения. На сбор в Кисловодске, который начнется 9 июля, приедут именно эти десять человек".