Чемпиона России по бегу приговорили к двум годам колонии

Суд в Санкт-Петербурге приговорил четырехкратного чемпиона России в беге на короткие дистанции Александра Хютте к двум годам лишения свободы за избиение мужчины в парадной многоквартирного дома в мае прошлого года. Об этом сообщили в понедельник в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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"Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Хютте, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

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Установлено, что днем 23 мая 2022 года Хютте, находясь в лифте одного из домов по Приморскому проспекту, из хулиганских побуждений ударил кулаком в лицо мужчину, который ехал с ним в одной кабине. Когда потерпевший вышел из лифта в общий коридор восьмого этажа, Хютте нанес ему еще не менее пяти ударов кулаками по голове, а также один удар ногой в область паха и бедра.

Свою вину фигурант признал частично. В пользу потерпевшего суд взыскал с Хютте 40 тыс. рублей материального ущерба и еще 450 тыс. - в счет возмещения морального вреда.

Хютте является четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции, в 2011 году стал победителем командного чемпионата Европы. В 2015 году он информировал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о допинге в национальной команде. О переписке спортсмена и федерации в апреле 2017 года сообщал интернет-ресурс "Лайф" со ссылкой на хакерскую группу Fancy Bears. В октябре 2015 года Хютте написал письмо менеджеру федерации по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину.