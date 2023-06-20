Американский контрабасист выступил против недопуска россиян к Олимпиаде-2024

Американский контрабасист Эдди Гомес возмутился возможным недопуском российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Его слова передает ТАСС.
Музыкант принимает участие в Московском джазовом фестивале, который проходит с 19 по 25 июня.
"Не согласен с заявлениями, что российским спортсменам не следует выступать на Олимпиаде. Это все политика. Спорт - он как музыка - такого быть не должно. Через десять лет люди, надеюсь, забудут все, что происходит. Важна музыка, спорт, искусство. Политика не должна иметь значения для людей", - сказал Гомес.
Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на вопрос о возможном допуске российских спортсменов на турниры в статусе беженцев. 15 июня агентство "Весь спорт" сообщило о намерении МОК взять за основу принцип формирования команды беженцев при определении процедуры допуска российских спортсменов к ОИ-2024. На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.