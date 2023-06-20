$83.99+0.3491.80+0.16

Американский контрабасист Гомес выступил против недопуска россиян к Олимпиаде-2024

Американский контрабасист Эдди Гомес возмутился возможным недопуском российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Его слова передает ТАСС.

Американский контрабасист выступил против недопуска россиян к Олимпиаде-2024
© AP

Музыкант принимает участие в Московском джазовом фестивале, который проходит с 19 по 25 июня.

"Не согласен с заявлениями, что российским спортсменам не следует выступать на Олимпиаде. Это все политика. Спорт - он как музыка - такого быть не должно. Через десять лет люди, надеюсь, забудут все, что происходит. Важна музыка, спорт, искусство. Политика не должна иметь значения для людей", - сказал Гомес.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на вопрос о возможном допуске российских спортсменов на турниры в статусе беженцев. 15 июня агентство "Весь спорт" сообщило о намерении МОК взять за основу принцип формирования команды беженцев при определении процедуры допуска российских спортсменов к ОИ-2024. На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

1
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители