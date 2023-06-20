Американский контрабасист выступил против недопуска россиян к Олимпиаде-2024

"Не согласен с заявлениями, что российским спортсменам не следует выступать на Олимпиаде. Это все политика. Спорт - он как музыка - такого быть не должно. Через десять лет люди, надеюсь, забудут все, что происходит. Важна музыка, спорт, искусство. Политика не должна иметь значения для людей", - сказал Гомес.