Слушание иска россиян к European Gymnastics перенесено на неопределенный срок

Дата слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) иска Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), а также спортсменов Ангелины Мельниковой , Никиты Нагорного , Михаила Заломина , Виталия Иванчука и Ирины Караваевой к Европейскому гимнастическому союзу (European Gymnastics) пока не определена. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе CAS.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. В МОК также заметили, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры пока не идет.