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Рылов о санкциях за участие в митинге-концерте: «Не думал, что из меня сделают игровую фигуру»

Евгений Рылов объяснил свое участие в митинге-концерте, посвященном возвращению Крыма.

Пловец Рылов высказался о санкциях за свое участие в митинге-концерте
© Sports.ru

В апреле 2022 года Международная федерация плавания отстранила Рылова от соревнований на 9 месяцев. Перед этим он участвовал в митинге-концерте, посвященном годовщине возвращения Крыма в состав России. Мероприятие проходило в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

– И все-таки, отматывая пленку назад, вы ожидали, что появление на митинге по поводу присоединения Крыма к России будет иметь такие последствия?

– Я, конечно, предполагал, что кому-то что-то не понравится, но не ожидал, что до такой степени. Не думал, что из меня сделают игровую фигуру, скажем так. Но оказалось, я очень значимая личность, хоть и не считал себя таковой.

По нынешним временам ведь как получается – о популярности человека судят по количеству подписчиков в его социальных сетях. Чем их больше, тем больше тебя любят, тем больше о тебе говорят. Я, получается, задел чувства совсем других людей. И естественно, за меня сразу зацепились.

Не исключаю, кстати, что свою роль могли сыграть мои два золота Олимпиады. Я ведь забрал их в тех видах (100 и 200 м на спине – Sports.ru), где американцы не проигрывали с 1996-го. На стометровке мы с Климентом Колесниковым просто их уничтожили. Сами финишировали с разницей в 0,02, а Райана Мерфи отправили аж на третье место.

Возможно, это в какой-то степени тоже сыграло роль в ажиотаже вокруг моего появления на митинге.

– Тот день, если разобраться, сломал вам всю последующую карьеру, разделил спортивную жизнь на до и после. Хотя бы сиюминутно жалели об этом?

– Здесь все просто: я никуда не собираюсь уезжать из России. Что бы ни происходило, останусь жить здесь и всегда буду защищать все то, что мне дала моя страна. Эту свою позицию я не считаю нужным скрывать, – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию.

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