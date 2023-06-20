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В МОК рассказали, почему не отстраняют Позднякова и Исинбаеву

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопрос, почему не вводятся ограничения в отношении главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и члена МОК Елены Исинбаевой.

В МОК рассказали, почему не отстраняют Позднякова и Исинбаеву
© Матч ТВ

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами.

— Учитывая, что МОК рекомендует не допускать до Игр российских и белорусских атлетов, которые поддерживают СВО или связаны контрактом с силовыми структурами, почему он не придерживается этого правила в отношении Елены Исинбаевой и Станислава Позднякова, которые имеют отношение к ЦСКА.

Почему МОК не отстраняет их, как рекомендует делать это федерациям в отношении спортсменов, выступавших в поддержку СВО?

— Поздняков не является членом МОК, мы сейчас концентрируемся на ситуации вокруг российских и белорусских спортсменов. Вы видели объявленные нами условия, мы придерживаемся критериев, — сказал Адамс по итогам первого дня исполкома МОК, пообещав ответить на этот вопрос более подробно позже.

Поздняков в 2019 году был включен в комиссию МОК по олимпийской программе. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Исинбаева входит в комиссию спортсменов МОК. Оба имеют воинские звания.

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