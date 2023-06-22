Агапитов заявил, что МОК скрыл доклад Макларена о коррупции в тяжелой атлетике

"Как только Аян покинул IWF, он практически сразу перестал быть членом Международного олимпийского комитета, - сказал Агапитов ТАСС. - Аян также в свое время входил в совет учредителей Всемирного антидопингового агентства. Говоря о нем, я вижу смысл вспомнить и бывшего руководителя Международной ассоциации бокса Чинг Куо Ву, который, как и Аян, в свое время был членом МОК и против которого тоже были выдвинуты обвинения в коррупции. Странная тенденция получается, когда члены Международного олимпийского комитета попадают в такие некрасивые истории".