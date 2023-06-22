Стали известны результаты проверки МОК в отношении Исинбаевой

Комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК) завершил проверку в отношении члена организации, двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Об этом стало известно NTB.

По информации источника, Исинбаева сможет остаться членом МОК, несмотря на связь с российской армией.

«Вся необходимая работа выполнена», — прокомментировал информацию директор по коммуникациям комитета Марк Адамс.

21 июня о проверке сообщил Адамс. Он рассказал, что будут рассмотрены поддержка боевых действий и контрактные обязательства с военными структурами.