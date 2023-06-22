"Туда ехать смысла нет": Васильев об участии россиян в ОИ в Париже
Российским спортсменам нет смысла ехать на Олимпийские игры — 2024 в Париже даже в случае допуска, поскольку там их ждут дискриминация и субъективное судейство. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
«Даже если завтра МОК скажет возвращаться на равных условиях со всеми остальными, я в данном случае не доверяю им», — сказал он.
Васильев считает, что спортсменов РФ на ОИ-2024 ждут «провокации», дискриминация, «субъективное судейство» и «даже теракты».
«Туда ехать смысла никакого нет. Они предлагают нашим спортсменам стать иудами. Для них это привычное дело, главное — деньги, поэтому можно предать и мать родную, и всех остальных, но мы живем по библейским принципам. Не надо искушать судьбу и заставлять наши спецслужбы потом вызволять наших спортсменов оттуда из-за каких-то происшествий», — заключил Васильев.
Ранее сообщалось, что глава МОК Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о сотрудничестве по вопросу допуска российских и белорусских атлетов до ОИ-2024 в Париже в нейтральном статусе.