"Туда ехать смысла нет": Васильев об участии россиян в ОИ в Париже

«Туда ехать смысла никакого нет. Они предлагают нашим спортсменам стать иудами. Для них это привычное дело, главное — деньги, поэтому можно предать и мать родную, и всех остальных, но мы живем по библейским принципам. Не надо искушать судьбу и заставлять наши спецслужбы потом вызволять наших спортсменов оттуда из-за каких-то происшествий», — заключил Васильев.