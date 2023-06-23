Россиянка завоевала серебро на этапе Большого шлема по дзюдо в Монголии

Россиянка Сабина Гилязова в пятницу заняла второе место на этапе Большого шлема по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Соревнования проходят в Улан-Баторе.

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В финальной схватке Гилязова уступила японке Хикари Йошиоке. Бронзу завоевали представительница Португалии Катарина Кошта и Тамар Малка из Израиля.

Гилязова стала первой российской спортсменкой, завоевавшей медаль на текущем этапе Большого шлема в Монголии. Спортсменке 28 лет, в 2021 году она завоевала бронзу на чемпионате Европы.