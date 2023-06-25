Дзюдоисты РФ завоевали десять медалей на этапе Большого шлема в Монголии

Россиянин Инал Тасоев стал победителем этапа Большого шлема по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг. Соревнования завершились в воскресенье в Улан-Баторе.

Россияне по итогам турнира завоевали десять медалей. Победителем соревнований также стал Михаил Игольников (до 90 кг). Серебряные медали на счету Данила Лаврентьева (до 73 кг) и Сабины Гилязовой (до 48 кг). Бронзовые награды завоевали Ксения Галицкая (до 57 кг), Рамазан Абдулаев (до 60 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Аюб Хажалиев (до 73 кг), Алан Хубецов (до 81 кг) и Арман Адамян (до 100 кг).