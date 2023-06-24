Европейская конфедерация приостановила членство Федерации фехтования РФ

Европейская конфедерация фехтования (EFC) приостановила членство федераций фехтования России и Белоруссии в организации. Об этом в субботу сообщает портал Inside the Games.

Отмечается, что решение было принято большинством голосов на конгрессе EFC в польском Кракове. Вопрос был вынесен на голосование по предложению президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева. Также EFC приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации.

Решение EFC означает, что российские и белорусские представители не смогут входить в исполком или комиссии организации, а также участвовать в соревнованиях среди спортсменов до 23 лет. При этом россияне и белорусы смогут выступать на взрослых континентальных соревнованиях, так как их проводит Международная федерация фехтования (FIE).

17 июня 2022 года EFC отвергла предложение о приостановке членства федераций фехтования России и Белоруссии. В ноябре итальянец Джорджио Скаро сменил на посту президента организации россиянина Станислава Позднякова.