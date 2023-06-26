Башмет высказался о замене гимна России на Олимпиаде музыкой Чайковского

Башмет считает, что музыка Чайковского не должна заменять гимн России на Олимпиаде
Музыка Петра Чайковского не должна заменять гимн России на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.
"Несмотря на то что музыка Петра Ильича самая красивая и лучшая, это [гимн] все-таки госзнак. Гимн должен быть гимном, и он должен быть [у сборной], а музыка Чайковского - это душа, она выше гимна", - сказал Башмет.
Фрагмент из Первого концерта Чайковского был утвержден для олимпийской команды России на прошедших Играх в Токио и Пекине.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом подтвердил приверженность выступлению российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
"Если мы говорим про спорт, то я считаю, что мы должны все выдержать, но не прогибаться и под нейтральными флагами не выступать. Нужно просто выдержать, нужно терпение", - добавил Башмет.