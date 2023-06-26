40-летний россиянин признан игроком года в Португалии

По итогам сезона 2023/2024 россиянин Робиньо стал лучшим игроком по мини-футболу чемпионата Португалии по версии Zerozero. 40-летний экс-игрок сборной России по мини-футболу Робиньо выступает за португальский клуб «Брага», который дошёл до полуфинала плей-офф Чемпионата Португалии, где уступил «Бенфике».

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На счету россиянина в прошедшем розыгрыше чемпионата в 25-и матчах 14 забитых мячей и 21 голевая передача. Шесть раз Робиньо попадал в сборную тура.