На Олимпийских играх в Париже запретят алкоголь

Организаторы летних Олимпийских игр-2024 в Париже запретят употребление алкоголя на площадках соревнований и трибунах. Об этом стало известно Le Parisien.

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«Если среднестатистический зритель парижских Олимпийских игр 2024 года запланировал выпить пинту пива или бокал вина перед тем, как занять свое место, чтобы посмотреть долгожданный финал, он может быть разочарован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исключением станет зона повышенной комфортности (VIP-зона), в которой гостям будет предложено приветственное шампанское и обслуживание в баре с пивом и винами.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение по допуску россиян на турнир на данный момент не принято.