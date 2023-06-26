На Олимпийских играх в Париже запретят продажу алкоголя на стадионах

Организаторы Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, намерены запретить употреблять алкогольные напитки на трибунах соревнований. Исключение будет сделано для VIP-зон. Об этом со ссылкой на представителей оргкомитета пишет газета Parisien.

«Если среднестатистический зритель парижских Олимпийских игр 2024 года запланировал выпить пинту пива или бокал вина перед тем, как занять свое место, чтобы посмотреть долгожданный финал, он может быть разочарован. Организационный комитет Олимпийских игр решил отказаться от алкогольных напитков», - отмечается в статье.

Издание отметило, что причиной отказа стал национальный закон, который запрещает использовать алкогольные бренды в названиях спортивных мероприятий.

При этом ограничения не коснутся зрителей, которые приобрели билеты в зону повышенной комфортности, им будет предоставлено «шампанское по прибытии и обслуживание в баре с пивом и винами». Однако цена билета в такой зал на «Стад де Франс», составит около 4900 евро.

Ранее Катар принял решение запретить продажу алкоголя на стадионах во время проведения матчей чемпионата мира по футболу. Алкогольные напитки реализовывались только в фан-зонах.