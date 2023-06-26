Кузина и Бондарь победили в парных прыжках в воду на чемпионате России

Бондарю 29 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. На его счету также две серебряные (2017, 2019) и две бронзовые (2011, 2019) медали чемпионатов мира по водным видам спорта. На чемпионатах Европы по водным видам спорта Бондарь завоевал три золота (два - в 2018 году, одно - в 2020), два серебра (2014, 2018) и одну бронзу (2014). До 2015 года на международных соревнованиях спортсмен представлял Украину.