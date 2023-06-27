Олимпийская чемпионка рассказала о лечении от рака

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова прошла четыре курса химиотерапии в рамках лечения от лимфомы Ходжкина. В результате компьютерная томография показала положительную динамику лечения. Об этом спортсменка написала на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Я прошла четыре курса химиотерапии. Сегодня была первая КТ, которая должно было прояснить ситуацию, как проходит лечение, как реагируют лимфоузлы на него. <...> Связалась с двумя моими онкологами сразу. Они сказали, что это частичная ремиссия, динамика отличная, некоторые узлы вообще пропали, а другие уменьшились в два раза, — рассказала Бобровникова.

Она добавила, что ей осталось пройти еще два курса химиотерапии. По словам спортсменки, у нее «в душе порхают бабочки» из-за того, что она старается не зря и выздоравливает от рака.

Владлене Бобровниковой 35 лет. С 2012 года она выступает за клуб «Ростов-Дон». В составе сборной России она завоевала золото Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Также она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио — 2021 и бронзовым призером чемпионата мира — 2019.

О том, что у нее диагностирована лимфома Ходжкина, Бобровникова сообщила в мае 2023 года. У спортсменки есть четырехлетняя дочь.