Гребец Дьяченко добился отмены дисквалификации на территории России

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил действие на территории Российской Федерации санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении олимпийского чемпиона в гребле на байдарке Александра Дьяченко. Об этом спортсмен сообщил ТАСС во вторник.

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"Я очень долго боролся и, наконец, добился того, чтобы санкции CAS, наложенные на меня, не действовали на территории России, - сказал 33-летний Дьяченко. - Считаю, что справедливость восторжествовала, пусть даже только в моей стране".

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9 июня 2022 года Спортивный арбитражный суд признал Дьяченко виновным в нарушении антидопинговых правил и наложил на него четырехлетнюю дисквалификацию. 8 июля Дьяченко обратился в Московский городской суд с заявлением об отказе в признании на территории РФ июньского решения CAS. По мнению спортсмена, это решение не подлежит признанию на территории Российской Федерации, поскольку оно основано на предположениях и вынесено с нарушением принципа презумпции невиновности. 23 декабря Московский городской суд отказал в удовлетворении заявления Дьяченко.

"Мне очень сложно говорить, почему Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда. Видимо, к изучению моей апелляции в этот раз судьи куда более вдумчиво подошли, более детально изучили все наши аргументы и доказательства. Четыре заседания предшествовали вынесению судейского решения в мою пользу. Возможно, определенную роль сыграла сложная ситуация, потому что CAS вынес в отношении меня санкции уже после начала СВО, и его решение было во многом политизированным, считаю", - добавил Дьяченко.

"Да, теоретически решение апелляционного суда может быть опротестовано. На подачу кассации отводится три месяца, это может сделать прокуратура. Но я надеюсь, что этого не произойдет и решение вступит в силу", - признался собеседник ТАСС.

Дьяченко заметил, что после вступления судебного решения в силу он сможет получать ежемесячную президентскую стипендию как олимпийский чемпион.

"Но не деньги для меня главное, важнее было исправить несправедливость, по моему имени и моей репутации нанесли очень сильный удар. Год назад вынужден был уйти с поста старшего тренера сборной России и вообще перестал работать в сфере профессионального спорта. Я не собирался терпеть несправедливость, попробовал побороться за свое честное имя, и у меня это получилось", - заключил спортсмен, выигравший в 2012 году золото Олимпийских игр в Лондоне.

Все допинг-пробы, сданные Дьяченко, были чистыми

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов в июне 2022 года сообщил ТАСС, что, по его мнению, Дьяченко, у которого за время карьеры все допинг-пробы были чистыми, дисквалифицировали на основании либо записи в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), переданной российской стороной в 2019 году, либо записок Григория Родченкова, который до ноября 2015 года возглавлял эту лабораторию, а через три месяца после увольнения покинул Россию и стал информатором Всемирного антидопингового агентства.