Гребец Дьяченко добился отмены дисквалификации на территории России

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил действие на территории Российской Федерации санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении олимпийского чемпиона в гребле на байдарке Александра Дьяченко. Об этом спортсмен сообщил ТАСС во вторник.
"Я очень долго боролся и, наконец, добился того, чтобы санкции CAS, наложенные на меня, не действовали на территории России, - сказал 33-летний Дьяченко. - Считаю, что справедливость восторжествовала, пусть даже только в моей стране".
9 июня 2022 года Спортивный арбитражный суд признал Дьяченко виновным в нарушении антидопинговых правил и наложил на него четырехлетнюю дисквалификацию. 8 июля Дьяченко обратился в Московский городской суд с заявлением об отказе в признании на территории РФ июньского решения CAS. По мнению спортсмена, это решение не подлежит признанию на территории Российской Федерации, поскольку оно основано на предположениях и вынесено с нарушением принципа презумпции невиновности. 23 декабря Московский городской суд отказал в удовлетворении заявления Дьяченко.
"Мне очень сложно говорить, почему Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда. Видимо, к изучению моей апелляции в этот раз судьи куда более вдумчиво подошли, более детально изучили все наши аргументы и доказательства. Четыре заседания предшествовали вынесению судейского решения в мою пользу. Возможно, определенную роль сыграла сложная ситуация, потому что CAS вынес в отношении меня санкции уже после начала СВО, и его решение было во многом политизированным, считаю", - добавил Дьяченко.
"Да, теоретически решение апелляционного суда может быть опротестовано. На подачу кассации отводится три месяца, это может сделать прокуратура. Но я надеюсь, что этого не произойдет и решение вступит в силу", - признался собеседник ТАСС.
Дьяченко заметил, что после вступления судебного решения в силу он сможет получать ежемесячную президентскую стипендию как олимпийский чемпион.
"Но не деньги для меня главное, важнее было исправить несправедливость, по моему имени и моей репутации нанесли очень сильный удар. Год назад вынужден был уйти с поста старшего тренера сборной России и вообще перестал работать в сфере профессионального спорта. Я не собирался терпеть несправедливость, попробовал побороться за свое честное имя, и у меня это получилось", - заключил спортсмен, выигравший в 2012 году золото Олимпийских игр в Лондоне.
Все допинг-пробы, сданные Дьяченко, были чистыми
Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов в июне 2022 года сообщил ТАСС, что, по его мнению, Дьяченко, у которого за время карьеры все допинг-пробы были чистыми, дисквалифицировали на основании либо записи в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), переданной российской стороной в 2019 году, либо записок Григория Родченкова, который до ноября 2015 года возглавлял эту лабораторию, а через три месяца после увольнения покинул Россию и стал информатором Всемирного антидопингового агентства.
CAS считает, что Дьяченко летом 2014 года употреблял запрещенные вещества тренболон и метенолон. Все результаты спортсмена, показанные в период с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года, были аннулированы, в том числе спортсмен лишился серебряных медалей чемпионата Европы 2014 года и чемпионата мира 2015 года. Обладатель золотой медали Олимпиады-2012 Дьяченко также является двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы.