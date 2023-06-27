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Национальные виды спорта включат в программу Игр БРИКС в Казани

Соревнования по национальным видам спорта планируют включить в программу Игр БРИКС, которые пройдут в Казани в июне 2024 года. Об этом во вторник на пресс-конференции рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Национальные виды спорта включат в программу Игр БРИКС в Казани
© РИА Новости

"От каждой страны мы хотим предложить по одному виду спорта. Пока предложили капоэйру от Бразилии, го - от Китая, джуксей - от ЮАР, кабадди - от Индии, а от России, естественно, борьбу на поясах, наш традиционный вид спорта, который мы культивируем в Татарстане", - сказал Леонов, отметив, что итоговая программа соревнований будет утверждена с учетом позиций стран БРИКС после рассмотрения перечня видов спорта и дисциплин.

Леонов сообщил, что по предварительной информации Игры БРИКС пройдут с 4 по 18 июня 2024 года. Программа пока не утверждена, но в нее уже включили соревнования по 22 видам спорта.

"Мы предлагаем эти соревнования провести в открытом режиме, то есть пригласить не только страны БРИКС, но и, так сказать, друзей, которые выразили заинтересованность войти в БРИКС в перспективе. Это порядка 25 государств", - отметил министр спорта Татарстана.