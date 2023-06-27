Национальные виды спорта включат в программу Игр БРИКС в Казани

"От каждой страны мы хотим предложить по одному виду спорта. Пока предложили капоэйру от Бразилии, го - от Китая, джуксей - от ЮАР, кабадди - от Индии, а от России, естественно, борьбу на поясах, наш традиционный вид спорта, который мы культивируем в Татарстане", - сказал Леонов, отметив, что итоговая программа соревнований будет утверждена с учетом позиций стран БРИКС после рассмотрения перечня видов спорта и дисциплин.