Отстраненный за допинг тяжелоатлет из Казахстана покончил с собой

Чемпион мира по тяжелой атлетике Владимир Седов из Казахстана умер на 36-м году жизни, сообщает издание TengriSport со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Жетысу.

Тело спортсмена было обнаружено по месту его проживания в селе Достык Каратальского района. Согласно показаниям родных, тяжелоатлет покончил с собой. По факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства».

После перепроверки проб ОИ-2008 в 2016 году Седов получил дисквалификацию из-за того, что в сданных им пробах был обнаружен станозолол. На Играх в столице Китая спортсмен занял четвертое место. Все результаты тяжелоатлета с 2008 по 2016 год, в том числе и победа на чемпионате мира — 2009, были аннулированы.