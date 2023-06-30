Оправданные гребцы Моргачев и Сорин планируют возобновить карьеру

«Спортсмены полностью оправданы, им вернули право заниматься любой спортивной деятельностью. Моргачев и Сорин намерены продолжать карьеру.



Все бюрократические процедуры, как я понимаю, находятся в стадии завершения. С 30 июня по 3 июля в Казани пройдет Кубок России по гребному спорту, и эти спортсмены планируют там уже выступать», – сказал Свирин.