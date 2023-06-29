Российский гребец заявил, что партнер по команде подсыпал ему допинг

«Проверку на полиграфе прошла вся сборная России. Полиграф подтвердил, что сознательно никто из нас мельдоний не употреблял. Но у одного из тех, кто находился с нами на том сборе в Греции, результаты оказались очень интересными.



Приведу пример, вопрос – ответ:



«Подмешивали ли вы мельдоний своим партнерам по команде?» – «Нет». Аппарат выдает реакцию.



«В 2019-м году подмешивали?» – «Нет». Все ровно.



«В 2020-м подмешивали?» – «Нет». Снова ровно.



«В 2021-м году подмешивали?» – «Нет». Пошла реакция!



И подобное было по всем ключевым вопросам. Тем более, из-за явного противодействия процедуре тестирования этот человек единственный, кто проходил тест на полиграфе два раза! Однако этого мало, чтобы обвинять человека в чём-то подобном…



Весной этот человек угрожал и говорил что-то вроде: «Если я не окажусь в составе четвёрки на Олимпиаду в Токио, то я вам подмешаю что-нибудь запрещенное! И тогда на Олимпиаду никто из нас не поедет».



Уверен, что этот гражданин не разбирался в юридических тонкостях и думал, что если у кого-то найдут допинг, то лицензию отберут и всей команды. Он, вполне возможно, даже не понимал, что существует шанс сесть вместо кого-то из нас», – приводит слова Моргачёва Sports.ru