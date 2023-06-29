Российский гребец заявил, что партнер по команде подсыпал ему допинг

Никита Моргачев: партнёр по команде подсыпал нам допинг перед Олимпиадой в Токио
Российский гребец Никита Моргачёв заявил, что партнёр по команде специально подсыпал ему допинг. В июне 2021 года перед стартом Олимпиады-2020 в Токио (Япония) у Моргачёва и Павла Сорина в допинг-пробах обнаружили мельдоний.
«Проверку на полиграфе прошла вся сборная России. Полиграф подтвердил, что сознательно никто из нас мельдоний не употреблял. Но у одного из тех, кто находился с нами на том сборе в Греции, результаты оказались очень интересными.
Приведу пример, вопрос – ответ:
«Подмешивали ли вы мельдоний своим партнерам по команде?» – «Нет». Аппарат выдает реакцию.
«В 2019-м году подмешивали?» – «Нет». Все ровно.
«В 2020-м подмешивали?» – «Нет». Снова ровно.
«В 2021-м году подмешивали?» – «Нет». Пошла реакция!
И подобное было по всем ключевым вопросам. Тем более, из-за явного противодействия процедуре тестирования этот человек единственный, кто проходил тест на полиграфе два раза! Однако этого мало, чтобы обвинять человека в чём-то подобном…
Весной этот человек угрожал и говорил что-то вроде: «Если я не окажусь в составе четвёрки на Олимпиаду в Токио, то я вам подмешаю что-нибудь запрещенное! И тогда на Олимпиаду никто из нас не поедет».
Уверен, что этот гражданин не разбирался в юридических тонкостях и думал, что если у кого-то найдут допинг, то лицензию отберут и всей команды. Он, вполне возможно, даже не понимал, что существует шанс сесть вместо кого-то из нас», – приводит слова Моргачёва Sports.ru
7 июля 2021 года стало известно, что члены сборной России по академической гребле Никита Моргачёв и Павел Сорин сдали положительные пробы на мельдоний. В июне они были включены в состав сборной России на Олимпиаду-2020 в Токио, но затем их исключили из итогового списка. Позднее федерация гребного спорта России (ФГСР) отозвала мужскую парную четверку, в которой должны были выступать Моргачев и Сорин, с ОИ-2020.