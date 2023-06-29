Олимпийская чемпионка Мамун: по российским гимнасткам не сильно скучают

«Конечно, жалко девчонок. Но там, думаю, не сильно скучают, потому что первые места освободились. Ну что такое мировая художественная гимнастика без сильнейшей сборной мира?» — цитирует Мамун «Спорт-экспресс» .

26 февраля 2022 года пресс-служба FIG сообщила, что российские и белорусские спортсмены имеют право выступать на соревнованиях под эгидой организации только в нейтральном статусе. 4 марта того же года федерация запретила спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.