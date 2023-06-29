РУСАДА признало гребцов Моргачева и Сорина невиновными в нарушении антидопинговых правил

«Дисциплинарный комитет РУСАДА полностью оправдал Моргачёва и Сорина. Этому решению предшествовали два года сбора доказательств невиновности спортсменов, которыми занимались и федерация, и сами спортсмены. Мы неоднократно обращались за помощью в разные компетентные органы, включая правоохранительные. С самого начала в нас присутствовала полная уверенность в том, что Моргачёв и Сорин не могли пойти на нарушение антидопинговых правил, тем более перед Олимпийскими играми в Токио, и сознательно не могли употребить запрещённое вещество.



Как только наступило чёткое понимание, что мельдоний попал в организмы спортсменов по вине третьих лиц, мы начали заниматься этой историей. До конца установить лицо, которое это сделало, мы не смогли по причине того, что Федерация гребного спорта России является общественной организацией и не имеет соответствующих компетенций. Мы можем собрать данные и построить какую-то версию. У нас сложилась понятная картина произошедшего, по нашей версии, это сделал один из спортсменов, входивших тогда в состав сборной», — приводит слова Свирина ТАСС.