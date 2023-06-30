Российские регбисты точно не поедут на Олимпиаду-2024

Янюшкин: российские регбисты на Олимпиаду-2024 точно не поедут
Российский регбист Сергей Янюшкин высказался на тему отстранения спортсменов от участия в международных стартах.
«В 2024-м российские регбисты на Олимпийские игры точно не поедут. Если не ошибаюсь, в данный момент в Германии проходит заключительный отборочный турнир, куда нас не пригласили. На Олимпийские игры мы точно не попадаем, ни мужчины, ни девушки», — цитирует Янюшкина «Чемпионат».
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, выступающих в индивидуальных видах спорта и не замеченных в поддержке специальной военной операции на Украине. Спортсмены, подходящие под указанные условия, смогут выступать в нейтральном статусе.