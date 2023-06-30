Российские регбисты точно не поедут на Олимпиаду-2024

«В 2024-м российские регбисты на Олимпийские игры точно не поедут. Если не ошибаюсь, в данный момент в Германии проходит заключительный отборочный турнир, куда нас не пригласили. На Олимпийские игры мы точно не попадаем, ни мужчины, ни девушки», — цитирует Янюшкина «Чемпионат».