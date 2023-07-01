Российские фехтовальщики выступят на чемпионате США

Российские фехтовальщики Константин Лоханов, Олег Кныш и Сергей Бида выступят на чемпионате США, который пройдет с 1 по 9 июля в Финиксе. Об этом сообщает Inside The Games.

Для допуска россияне также должны были соответствовать одному из двух критериев: не иметь лицензии Международной федерации фехтования (FIE), указывающей на их национальность, в течение последних трех лет (в том случае, если FIE не одобрила их переход в какую-либо сборную), либо заявить о том, что они не поддерживают боевые действия.