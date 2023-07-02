Скончался один из самых известных бодибилдеров в мире

Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет
Известный немецкий бодибилдер Джо Линднер, известный как Joesthetics, скончался в возрасте 30 лет. Об этом сообщает KP.RU.
Сообщается, что у Линднера было почти 9 млн подписчиков. Ранее он тяжело перенес COVID-19.
Предварительно, причиной смерти бодибилдера могла стать аневризма головного мозга.
До этого издание Daily Mail сообщало, что польский культурист Пол Полочек скончался после участия в чемпионате в Германии. Ему было 37 лет.
Бодибилдер ушел из жизни через несколько часов после участия в турнире NPC Worldwide Championship. Причина смерти спортсмена пока не установлена.
Издание Daily Star писало, что бодибилдер из США порвал мышцу во время тренировки и лишился руки. Гейб Лишке занимался в тренажерном зале, когда во время одного из упражнений порвал мышцу на руке.