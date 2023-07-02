Скончался один из самых известных бодибилдеров в мире

Известный немецкий бодибилдер Джо Линднер, известный как Joesthetics, скончался в возрасте 30 лет. Об этом сообщает KP.RU.

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Сообщается, что у Линднера было почти 9 млн подписчиков. Ранее он тяжело перенес COVID-19.

Предварительно, причиной смерти бодибилдера могла стать аневризма головного мозга.

До этого издание Daily Mail сообщало, что польский культурист Пол Полочек скончался после участия в чемпионате в Германии. Ему было 37 лет.

Бодибилдер ушел из жизни через несколько часов после участия в турнире NPC Worldwide Championship. Причина смерти спортсмена пока не установлена.