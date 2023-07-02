Лысенко повторил лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко одержал победу на открытом легкоатлетическом турнире «Мы вместе», проходящем в Бресте (Белоруссия). Об этом пишет РИА «Новости».

Спортсмен показал результат 2,33 метра. Это лучший результат текущего сезона в мире, позволяющий претендовать на участие в Играх-2033 в Париже.

Ранее на эту высоту прыгали австралиец Джоэль Баден, американец Джувон Харрисон и южнокореец У Сан Хек.

Второе место на турнире завоевал белорусский легкоатлет Дмитрий Набоков, бронзовую медаль получил россиянин Матвей Рудник. Оба спортсмена показали одинаковый результат 2,20 метра, но представитель Белоруссии совершил меньше попыток.