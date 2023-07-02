Лысенко повторил лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко одержал победу на открытом легкоатлетическом турнире «Мы вместе», проходящем в Бресте (Белоруссия). Об этом пишет РИА «Новости».
Спортсмен показал результат 2,33 метра. Это лучший результат текущего сезона в мире, позволяющий претендовать на участие в Играх-2033 в Париже.
Ранее на эту высоту прыгали австралиец Джоэль Баден, американец Джувон Харрисон и южнокореец У Сан Хек.
Второе место на турнире завоевал белорусский легкоатлет Дмитрий Набоков, бронзовую медаль получил россиянин Матвей Рудник. Оба спортсмена показали одинаковый результат 2,20 метра, но представитель Белоруссии совершил меньше попыток.
Напомним, что 28 марта МОК посоветовал международным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на крупные соревнования. В организации уточнили, что речи о допуске спортсменов к Играм пока не идет.