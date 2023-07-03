Германия отказала россиянам в участии в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

"Мы в июне получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира, - сказал Костоглод. - В них сообщается, что российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах по причине того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования".