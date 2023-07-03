Умер трехкратный чемпион мира по самбо Николай Баранов

Советский самбист, трехкратный чемпион мира Николай Баранов скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации самбо.

В организации не уточнили причину его смерти.

Николай Баранов впервые выиграл чемпионат СССР по самбо в 1978 году. Чемпионом мира она становился трижды - в 1979-м, 1981-м и 1983 году.

В 1984-1995 годах работал тренером школы самбо нижегородского Кстово.