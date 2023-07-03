Умер трехкратный чемпион мира по самбо Николай Баранов
Советский самбист, трехкратный чемпион мира Николай Баранов скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации самбо.
В организации не уточнили причину его смерти.
Николай Баранов впервые выиграл чемпионат СССР по самбо в 1978 году. Чемпионом мира она становился трижды - в 1979-м, 1981-м и 1983 году.
В 1984-1995 годах работал тренером школы самбо нижегородского Кстово.
Среди воспитанников Баранова - актер и первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров и двукратный чемпион мира Николай Игрушкин.
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