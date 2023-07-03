Семь российских фехтовальщиков заявились на ЧМ как индивидуальные спортсмены

Семь российских фехтовальщиков заявились на чемпионат мира 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир пройдет в Милане с 22 по 30 июля. Спортсмены выступят в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. В списке участников указаны Яна Бекмурзова, Полина Хаертдинова, Вадим Анохин, Артем Саркисян, Алена Лисина, Анна Смирнова и Лейла Пириева.

1 июля стало известно, что несколько российских фехтовальщиков, покинувших страну, примут участие в чемпионате США. По информации портала Inside The Games, к турниру допущены Сергей Бида, Виолетта Храпина, Олег Кныш и Константин Лоханов, который является бывшим мужем двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой.