Российские спортсмены указаны как члены команды Сирии на Панарабских Играх

Российские спортсмены указаны как члены сборной Сирии на Панарабских Играх, которые стартовали в Алжире. У большинства из них изменены фамилии, а у двоих — даты рождения. Об этом сообщает телеграм-канал «Голый спорт».

© Чемпионат.com

Так, как члены сборной Сирии представлены Дарья Джеджула (бадминтон), Татьяна и Дарья Мальковы (велоспорт), Карина Полудкина (лёгкая атлетика) и Анастасия Сорокина (плавание). Международные федерации ничего не знают о смене гражданства этими спортсменками, они числятся в составе сборной России.

Также на турнир как сирийские спортсменки заявлены дзюдоистка Милана Мугу и гимнастка Александра Максимова. На их страницах на сайтах международных федераций указано сирийское гражданство.