Российская велогонщица опровергла новость о решении выступать за Сирию

Российская велогонщица Дарья Малькова опровергла новость о решении выступать за сборную Сирии на Панарабских играх 2023 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Мне нужно было подкатать местных девочек для этих Игр как спарринг партнеру. Я подумала: "Почему нет?" Конечно, гражданство я менять не собираюсь и не собиралась участвовать в Панарабских играх», — заявила Малькова.

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Спортсменка подчеркнула, что не была в курсе того, что ее заявили на турнир в составе сирийской команды. Она добавила, что возвращается в Россию для участия в чемпионате страны по велотреку.

Панарабские игры-2023 проходят в Алжире. Соревнования продлятся с 5 по 15 июля.

4 июля Telegram-канал «Голый спорт» сообщил, что семь российских спортсменок заявили как представительниц Сирии на Панарабских играх 2023 года.

Отмечалось, что в турнире должны принять участие метательница копья Карина Полудкина, пловчиха Анастасия Сорокина, бадминтонистка Дарья Джеджула, гимнастка Александра Максимова, дзюдоистка Милана Мугу и сестры Мальковы. У Мугу и Максимовой также указана привязка к сборной Сирии на сайтах Международной федерации дзюдо и Международной федерации гимнастики.

Пять россиянок значились в списке участников под измененными фамилиями. Мальковы были указаны как Tatia Malko и Darie Malko, Полудкина — как Karina Polud, Сорокина — как Enas Sorkine, Мугу — как Milana Mrad.

Ранее 4 июля старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец назвал переход в сирийскую команду нарушением всех возможных правил. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что вопрос нужно задать той стороне, которая инициировала заявку в таком виде. Он добавил, что по этому вопросу должны пройти консультации.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов подтвердил, что сестры Мальковы должны вскоре вернуться в Россию. Об этом он рассказал «Матч ТВ».