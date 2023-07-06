Команды Германии и Белоруссии выступят на чемпионате Европы по городкам в Ленобласти

Участие в чемпионате Европы по городошному спорту, который пройдет с 24 по 30 июля на территории Ленинградкой области в городе Приозерск, примут команды Белоруссии и Германии. Об этом ТАСС в четверг рассказали в пресс-службе Федерации городошного спорта России.