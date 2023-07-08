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Фехтовальщики Украины не будут соревноваться с россиянами на ЧМ

Украинские спортсмены не примут участия в дисциплинах чемпионата мира в Милане, в которых будут представлены атлеты из России и Белоруссии, заявил руководитель Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев. Об этом пишет ТАСС.

Фехтовальщики Украины не будут соревноваться с россиянами на ЧМ
© РИА Новости

По данным агентства, в турнире планируют принять участие шпажистки Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, саблистки Алена Лисина и Анна Смирнова, рапиристка Лейла Пириева, шпажисты Вадим Анохин и Артем Саркисян.

Кроме того, на турнир заявлена белорусская шпажистка Марианна Марусенко.

Украинские фехтовальщики, в свою очередь, будут представлены в командных соревнованиях, в которых россияне и белорусы не могут принимать участие на фоне санкционной политики международных спортивных федераций.

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