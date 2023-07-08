Умер олимпийский чемпион по фехтованию Николай Алехин

Олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Николай Алехин скончался на 69 м году жизни, сообщает пресс служба Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

Алехин завоевал золото в командной сабле на Олимпийских играх 1980 года в Москве. Также на его счету золото (1979) и серебро (1981) мировых первенств в командном турнире.