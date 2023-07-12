Олимпийская чемпионка Исинбаева уехала жить за границу
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева переехала жить на испанский остров Тенерифе, передает El Digital Sur.
В статье отмечается, что Исинбаева ведет сдержанный образ жизни, но проживает в неназванном «роскошном комплексе».
В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.
Исинбаева является трехкратной чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Европы в помещении и чемпионкой Европы на открытом воздухе. В ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина. Также она была в рабочей группе по поправкам в Конституцию России, которые были приняты в 2020 году.
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