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Олимпийская чемпионка Исинбаева уехала жить за границу

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева переехала жить на испанский остров Тенерифе, передает El Digital Sur.

В статье отмечается, что Исинбаева ведет сдержанный образ жизни, но проживает в неназванном «роскошном комплексе».

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

Стали известны результаты проверки МОК в отношении Исинбаевой

Исинбаева является трехкратной чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Европы в помещении и чемпионкой Европы на открытом воздухе. В ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина. Также она была в рабочей группе по поправкам в Конституцию России, которые были приняты в 2020 году.

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