Олимпийский чемпион добрался из Санкт-Петербурга в Москву на байдарке

«Думал, что будет попроще. В начале пути мы попали в такую погоду, когда каждый день шел дождь. Кроме того, я весь маршрут греб против течения в десять километров в час, у меня нога отнималась, все тело ныло», — рассказал Постригай, добавив, что в начале маршрута жалел, что начал путешествие.