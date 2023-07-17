Испанец Сото выиграл золотую медаль на ЧМ по синхронному плаванию

В Фукуоке (Япония) продолжается 20-й чемпионат мира по водным видам спорта. Завершились соревнования в сольной мужской программе в синхронном плавании.

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Первое место занял Фернандо Сото из Испании. Он получил 224,555 балла. Вторым стал американец Кеннет Годет (216,800). Бронзовую медаль выиграл Эдуард Ким из Казахстана (216,000).

Сегодня, 17 июля, будут разыграны медали в акробатической группе. Также пройдут соревнования по прыжкам в воду и матчи группового этапа турнира по водному поло.