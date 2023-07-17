Матыцин считает, что у россиян есть шансы на выступление на Олимпиаде в Париже

"Какие-то шансы есть, - ответил Матыцин на предложение журналистов оценить вероятность выступления россиян в Олимпийских играх 2024 года. - Мы в диалоге с Международным олимпийским комитетом (МОК), Олимпийский комитет России и федерации со своими партнерами - с международными федерациями. Часть международных федераций, как вы знаете, приняла решение о приглашении наших спортсменов для участия в международных соревнованиях, к великому сожалению, под нейтральным флагом без исполнения национального гимна, что мы всегда комментировали как дискриминационный элемент. Но тем не менее они участвуют".