Матыцин считает, что у россиян есть шансы на выступление на Олимпиаде в Париже

Российские спортсмены сохраняют шансы на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже. Такое мнение высказал в понедельник журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.
"Какие-то шансы есть, - ответил Матыцин на предложение журналистов оценить вероятность выступления россиян в Олимпийских играх 2024 года. - Мы в диалоге с Международным олимпийским комитетом (МОК), Олимпийский комитет России и федерации со своими партнерами - с международными федерациями. Часть международных федераций, как вы знаете, приняла решение о приглашении наших спортсменов для участия в международных соревнованиях, к великому сожалению, под нейтральным флагом без исполнения национального гимна, что мы всегда комментировали как дискриминационный элемент. Но тем не менее они участвуют".
"Что касается допуска на Олимпийские игры - это прерогатива МОК. Для нас единственно неприемлемым условием является подписание неких деклараций, которые бы позиционировали как критику специальной военной операции, политики нашего государства. Наши спортсмены, тренеры никогда на это не пойдут", - считает министр спорта.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.