Команда Hubex стала трехкратным чемпионом России в классе яхт SB20

В заключительный день чемпионата России в классе яхт SB20 из-за погодных условий удалось провести две из трех запланированных гонок.

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Победу в чемпионате ещё накануне гарантировала себе санкт-петербургская команда Hubex (Кирилл Фролов, Михаил Шереметьев, Максим Шереметьев, Алеся Пирогова). А вот за серебро и бронзу борьба шла до последней гонки. Петербургской FLOW удалось избежать тактических ошибок, что могло очень сильно повлиять на положение в турнирной таблице, в итоге команда Даниила Банаяна, Александра Прокофьева, Григория Васинкевича и Гаянэ Коноваловой заняла второе место.

Борьба за бронзу продолжалась до последнего финиша – команды «АтомТаватуй» и СШОР «Крестовский» остров боролись на дистанции при полным равенстве очков, и определять лучшего пришлось уже по количеству лучших приходов за регату. В итоге бронзовым призером стал экипаж из Екатеринбурга: Павел Кузнецов, Евгений Неугодников, Александр Гришунин.