В Госдуме оценили санкции МОК против Великобритании из-за позиции по россиянам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила санкции Международного олимпийского комитета (МОК) против Великобритании из-за позиции по допуску россиян на турниры. Ее слова приводит Vprognoze.

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Журова заявила, что МОК подал значимый сигнал, лишив Лондон отборочных турниров к Олимпийским играм-2024.

«До этого вопросы допуска российских спортсменов к соревнованиям решались на уровне международных федераций. А затем даже в случае положительного решения страна-организатор турнира могла отказаться проводить соревнования с участием россиян. В результате возникал хаос», — объяснила она.

Депутат отметила, что показательным примером стал Уимблдон, на который в 2022 году россиян не допустили, за что организаторы были оштрафованы.

«В этом году все играют, и все нормально. МОК увидел в этом двойные стандарты. Почему теннисистам можно, а, например, скалолазам нельзя? Это странно», — заключила она.

МОК рассматривал Лондон в качестве кандидата на проведение отборочных турниров по брейкингу, скейтбордингу, скалолазанию и BMX. Однако правительство Великобритании требует от российских спортсменов подписывать декларацию о нейтралитете для участия в соревнованиях на территории страны, что не одобрил МОК.