Тренер сборной России по карате рассказал о сборах в Иране

— Учитывая иранские традиции, женщины и мужчины занимались отдельно. В процессе тренировок девушки хиджаб снимали. Но они были обязаны его надевать во время визита телевидения и вообще в присутствии мужчин. На этот счет были заранее достигнуты договоренности. Сборную Ирана тренирует женщина. У нас же возникали некоторые неудобства. Если снова поедем в Иран, надо, видимо, будет подумать о включении в состав делегации специалиста женщины, — приводит слова Эльдарушева Служба информации ОКР.