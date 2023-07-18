Тренер сборной России по карате рассказал о сборах в Иране

Тренер сборной России по карате — о сборах в Иране: «В процессе тренировок девушки хиджаб снимали»
Главный тренер сборной России по карате Исламутдин Эльдарушев рассказал, как решался вопрос с ношением хиджаба во время сборов в Иране.
С 6 по 16 июля в Тегеране проходил совместный тренировочный сбор иранских и российских каратистов.
— Учитывая иранские традиции, женщины и мужчины занимались отдельно. В процессе тренировок девушки хиджаб снимали. Но они были обязаны его надевать во время визита телевидения и вообще в присутствии мужчин. На этот счет были заранее достигнуты договоренности. Сборную Ирана тренирует женщина. У нас же возникали некоторые неудобства. Если снова поедем в Иран, надо, видимо, будет подумать о включении в состав делегации специалиста женщины, — приводит слова Эльдарушева Служба информации ОКР.
На сборе в Тегеране в составе российской сборной работали Евгений Плахутин, Юрик Оганнисян (оба — категория до 60 кг), Данила Михайличенко, Ахмед Ахмедов (оба — до 67 кг), Эдуард Гаспарян, Арутюн Антонян (оба — до 84 кг); Елизавета Григорьева (до 50 кг), Анна Чернышева (до 55 кг), Анастасия Чупина (до 61 кг), Александра Мешкова (до 68 кг) и Суннита Халимова (68+).