В Госдуме предложили выступить россиянам на ОИ за Сирию

Депутат Госдумы Фетисов заявил, что Россия должна выступать на Олимпиаде с флагом и гимном
Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что российские атлеты должны выступать на Олимпийских играх с национальным флагом и гимном, передает «Комсомольская правда».
«Тот статус, который нам предлагают, чуть ли не беженцев, это унизительная история. Я считаю, мы должны там быть с флагом и гимном. Или выступать за какую-нибудь команду Сирии все вместе», — сказал Фетисов.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.