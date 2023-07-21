Чемпионат России по лыжероллерам в Югре впервые покажут на городских экранах

"В этом году мы сделали большой упор на трансляции гонок чемпионата, поскольку он зрелищный и его важно показать в деталях. Трансляции будут не только в интернете и на телевидении, но и впервые мы задействуем городские площадки, огромные экраны в Ханты-Мансийске. И все желающие смогут в разных точках муниципалитета следить за ходом соревнований, смотреть, как борются спортсмены на трассе", - сказала она.