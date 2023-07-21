Олимпийский чемпион Ягудин ответил хейтерам чемпионки России Худайбердиевой

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин заступился за чемпионку России в танцах на льду Елизавету Худайбердиеву, которая записала провокационное видео, ответив людям, критикующим ее за изменения во внешнем виде, и показала неприличный жест со средним пальцем. "С дерьмом, которое позволяет себе хамить на чужих страницах, только так!" — написал олимпийский чемпион, отвечая одному из подписчиков. "Одно невоспитанное дерьмо поддерживает другое", — ответил Ягудин другому фанату. До этого спортсменка подкрасилась в блондинку, из-за чего пользователи начали оставлять негативные комментарии о ее внешности. Хейт вынудил Худайбердиеву записать ответное видео. Худайбердиева выступает в паре с Егором Базиным. Фигуристы завоевали золото на чемпионате России, прошедшем в конце декабря в Красноярске, несмотря на два падения партнерши, после чего подверглись критике от болельщиков и экспертов. Спортсмены выступают вместе с 2020 года. Ранее Егор Базин был в дуэте с Софьей Евдокимовой, а Худайбердиева — с Никитой Назаровым, а также Андреем Филатовым.